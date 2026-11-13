Niurka Marcos recuerda su libro autobiográfico en La Granja VIP: ¿qué contó sobre su vida y sus amores?

Durante una conversación con Rafa Mercadante en La Granja VIP, Niurka Marcos habló sobre uno de los proyectos más personales de su trayectoria: su libro autobiográfico “Soy”, una publicación en la que decidió contar diferentes etapas de su vida, desde sus orígenes en Cuba hasta sus experiencias dentro del mundo del espectáculo en México. La vedette cubana ha construido una carrera marcada por su personalidad frontal, sus polémicas y sus relaciones sentimentales, pero detrás de los titulares también existe una historia de esfuerzo, preparación artística y momentos complicados que decidió plasmar en las páginas de esta obra, publicada en 2008.

Niurka Marcos convirtió su historia en un libro sin censura

“Soy” fue publicado por Editorial Planeta Mexicana y está integrado por 14 capítulos en los que Niurka hace un recorrido por su vida personal y profesional. La publicación surgió como una oportunidad para compartir su propia versión de los acontecimientos, sin limitarse a los temas que pudieran resultar más atractivos para el público o la prensa.

Niurka Niurka recuerda su libro autobiográfico en La Granja VIP: ¿qué contó sobre su vida y sus amores? (Pinterest)

De acuerdo con lo que la propia artista contó durante la presentación de la obra, la propuesta editorial estuvo acompañada de sugerencias para que hablara principalmente de sus relaciones amorosas y experiencias íntimas. Sin embargo, ella decidió que su historia merecía abarcar mucho más que sus romances y controversias. Por ello, el libro funciona como una especie de catarsis personal, en la que repasa experiencias que marcaron su camino y explica cómo fue construyendo la mujer que actualmente es.

De sus primeros pasos en Cuba a las polémicas en México

Entre los episodios que aborda en “Soy” se encuentra su infancia en Cuba y su preparación como bailarina, incluyendo su paso por el reconocido cabaret Tropicana de La Habana. También relata su llegada a México y el camino que recorrió para abrirse paso en la televisión, el teatro y otros escenarios del entretenimiento. Uno de los capítulos más personales está dedicado a su relación con el productor Juan Osorio, con quien compartió una etapa importante de su vida y carrera. Bajo títulos como «La Joya de Osorio» y «Su sueño desplomado», Niurka aborda tanto los momentos de éxito como las dificultades que atravesaron y el desgaste que terminó por marcar su separación.

Otro episodio significativo es «¿Y tú quién eres?», donde reflexiona sobre las críticas, las traiciones y las experiencias que contribuyeron a desarrollar su carácter fuerte y su manera de defenderse frente a los demás. Así, la conversación con Rafa Mercadante permitió recordar que detrás de la personalidad explosiva que el público conoce existe una historia que Niurka decidió contar con sus propias palabras. Su libro “Soy” reúne precisamente esas vivencias que han marcado su identidad.