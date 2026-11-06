Pablo Montero envía mensaje a Natalia Alcocer tras su crisis en La Granja VIP: “Acá te espero”

Pablo Montero expresó su apoyo a Natalia Alcocer a través de Instagram después de la crisis que presentó la granjera en La Granja VIP. Desde fuera de la competencia, el cantante le dedicó una publicación en la que manifestó su confianza en ella y le aseguró que la espera.

¿Qué mensaje le envió Pablo Montero a Natalia Alcocer?

En su cuenta verificada, @pablomoficial, el intérprete compartió una imagen acompañada por una declaración dirigida a su pareja: “Confío en ti. Yo te veo como finalista. Acá te espero”. Con esas palabras, Montero respaldó la participación de Natalia y expresó su deseo de verla llegar hasta la última etapa del programa.

El mensaje también aparece dentro del diseño de la publicación, donde se lee: “Pase lo que pase, te espero con los brazos abiertos, Nat” y “Cuentas con todo mi apoyo”. La imagen representa a ambos abrazados mientras ella lo besa en la mejilla.

Pablo Montero y Natalia Alcocer: una historia que retomaron en La Granja VIP

El vínculo entre Pablo Montero y Natalia Alcocer comenzó mucho antes de su participación en el reality. De acuerdo con lo que ella contó durante la convivencia, tuvieron un noviazgo hace aproximadamente 20 años, cuando era muy joven y sus proyectos de vida eran diferentes. Tras separarse, volvieron a coincidir en la competencia.

Entre los recuerdos que compartieron sobre aquella etapa, el cantante confirmó que Natalia había conocido a su mamá. La granjera también contó que conserva un sombrero que él le regaló mientras le cantaba, aunque ya no lo utiliza porque perdió su forma original.

La convivencia les permitió explorar una segunda oportunidad. Alcocer explicó que una de las experiencias que cambió su manera de verlo fue la dinámica en la que permanecieron amarrados y tuvieron que trabajar juntos. Aunque la describió como incómoda y poco romántica, destacó que descubrió lo bien que podían colaborar como equipo. El acercamiento se convirtió en noviazgo durante La Gala del domingo 18 de octubre, cuando Montero le pidió que fuera su novia y ella aceptó frente a sus compañeros.