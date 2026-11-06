A quién puede salvar y nominar Bebeshita en la novena Traición de La Granja VIP: estas son sus opciones

Todo el centro de atención recae en Bebeshita este viernes 6 de noviembre, ya que contará con el poder de La Traición luego de haber sido la participante salvada durante el jueves de Salvación. En este contexto, la creadora de contenido tendrá la posibilidad de salvar a un nominado para colocar a otro Granjero en la tabla.

Lo cierto es que la influencer cuenta con tres opciones para salvar de la nominación y otras cinco para colocar en la tabla hasta el domingo. Sin embargo, Bebeshita deberá salvar a un Disfuncional de forma obligada, ya que Mario ‘Mono’ Osuna quedó clavado hasta la Gala de Eliminación por la sanción que recibió por lo sucedido con Tlacoyo.

¿A quién puede salvar Bebeshita en la novena Traición de La Granja VIP?

Después del triunfo de Bebeshita en La Salvación, la tabla quedó conformada por Julio Camejo, Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Mario ‘Mono’ Osuna. Sin embargo, únicamente los primeros tres pueden ser rescatados durante La Traición.

De esta manera, las opciones de Bebeshita para salvar a un compañero son:

Julio Camejo.

Natalia Alcocer.

Ivonne Montero.

De esta lista, Julio luce como la opción más tentadora para ser salvado. Esto se debe a que el Equipo Resistencia planea que Natalia e Ivonne luchen por ser la próxima eliminada del reality. Además, Bebeshita ha tenido varios altercados con Natalia, por lo que sería su última opción de la lista. Ivonne podría ser una alternativa con menos posibilidades.

Kevyn Bicolor Contreras y Julio Camejo son sancionados por NO RESPETAR el Juego de Clasificación en La Granja VIP.jpg Kevyn "Bicolor" Contreras y Julio Camejo son sancionados por NO RESPETAR el Juego de Clasificación en La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

¿A quién puede nominar Bebeshita en La Granja VIP?

Con once participantes todavía en competencia, las alternativas para incorporar a alguien a la tabla, de acuerdo con la situación actual del juego, son las siguientes:

Niurka Marcos.

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras.

Fernando Lozada.

Manelyk González.

Kunno.

La estrategia del Equipo Resistencia es que ‘Bicolor’ integre la tabla de nominados para que Ivonne (o Julio) y Natalia luchen mano a mano en la Gala de Eliminación. De esta manera, el comediante podría ser uno de los traicionados por parte de Bebeshita, pese a la relación que han tenido en La Granja VIP. Niurka es otra posibilidad, ya que también contaría con un gran apoyo del público.