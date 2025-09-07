Alfredo Adame, el primer granjero confirmado para el reality de La Granja VIP México
¿Están listos granjeros? ¡Alfredo Adame será parte de La Granja VIP México!
Este sábado Fut Azteca nos trajó una de las mayores sorpresas que nos ha dado jamás y para suerte de Jorge Campos, Christian Martinoli, Luis García y don David Medrano, no tuvo qué ver mucho con el partido entre México vs Japón disputado en California, sino de el primer granjero confirmado de La Granja VIP México: Alfredo Adame.
Justamente al medio tiempo de este encuentro amistoso, se confirmó que una de las más grandes personalidades de la cultura mexicana, Alfredo Adame, será participante de este gran programa que sacará nuestro lado más animal, el cuál se estrenará el próximo 12 de octubre.
Alfredo Adame estará en Granja VIP y es el “Hombre del Partido” del juego de México vs Japón
¡¿Qué está pasando Doctor García?! Desde que inició la transmisión de Fut Azteca, pudimos ver algunas breves tomas de una personalidad caminando con cierto misterio y a decir verdad, porte. Aunque han habido semanas de chismes y rumores hasta hoy se confirmó el primer participante de La Granja VIP, nuestro único e incomparable Adame.
Si algo ha caracterizado a Alfredo Adame han sido sus patadas de bicicleta, mismas por las que lo han relacionado con la cultura de Japón, aunque su corazón es azteca y probablemente en este partido tuvo su corazón dividido pero apoyando de manera incondicional a la Selección de México.
La celebridad de 67 años sin duda alguna dejará grandes momentos dentro de este reality que reunirá a las celebridades más irreverentes quienes nos ofrecerán un programa totalmente único y fuera de lo antes visto en la televisión nacional.
¿Quiénes más participarán en La Granja VIP México?
Este divertido programa cada vez nos ha compartido más detalles que nos han mantenido impacientes, pues el anuncio de la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza llamaron la atención de todos los televidentes mexicanos.
En este semana se han presentado a nuestro gran equipo de críticos, el cuál está compuesto por Lola Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero, quienes nos compartirán hasta el mínimo detalle de lo que pase en La Granja VIP México.