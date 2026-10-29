Niurka Marcos se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano gracias a su personalidad explosiva, su estilo extravagante y su apodo de “Mujer Escándalo”. Sin embargo, antes de consolidarse como una de las vedettes más populares de México y participar en La Granja VIP 2026, la cubana lucía una imagen muy diferente, con cabello oscuro y rizado, facciones naturales y una silueta atlética. Las fotografías y videos de sus primeros años muestran una etapa marcada por la danza, la disciplina física y sus comienzos artísticos en Cuba, mucho antes de adoptar la imagen rubia y llamativa que la caracteriza actualmente.

De Cuba a México: los primeros años de Niurka Marcos

Antes de alcanzar la fama, Niurka estudió durante cuatro años en la Escuela Nacional Circense de Cuba, una formación que contribuyó al desarrollo de sus habilidades físicas, flexibilidad y agilidad. Esta preparación también fue importante para su posterior desempeño como bailarina y vedette.

Niurka Marcos: así lucía cuando era joven la integrante de La Granja VIP 2026|Pinterest

Durante su juventud, la artista llevaba su melena oscura y rizada al natural, con una apariencia distinta a la que el público reconoce hoy. A los 19 y 20 años comenzó a trabajar profesionalmente en escenarios de La Habana, incluidos el Cabaret Parisien y el famoso Tropicana. Su talento para el baile y su presencia escénica fueron parte de los elementos que marcaron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Así cambió su imagen al llegar a México

Niurka Marcos: así lucía cuando era joven la integrante de La Granja VIP 2026|Pinterest

En la década de los 90, Niurka llegó a México para continuar su carrera artística. Sus primeros trabajos en televisión comenzaron en Mérida, Yucatán, antes de abrirse camino en las telenovelas y otros proyectos de entretenimiento.

Con el paso de los años, su imagen experimentó una transformación notable. El cabello rubio platinado, los maquillajes intensos y los peinados llamativos se convirtieron en parte de su sello personal, al igual que su manera directa de expresarse frente a las cámaras. Su participación en producciones televisivas y espectáculos musicales contribuyó a consolidar su fama, especialmente con su papel como vedette y protagonista de Aventurera.

Niurka Marcos en La Granja VIP 2026

Niurka Marcos: así lucía cuando era joven la integrante de La Granja VIP 2026|Pinterest

Actualmente, Niurka forma parte de La Granja VIP 2026, donde su carácter y sus opiniones han generado conversaciones entre los participantes y los seguidores del reality. Su apariencia actual contrasta con las imágenes de sus primeros años, cuando comenzaba a construir una carrera artística en Cuba. Este recorrido permite conocer otra faceta de la cubana y recordar cómo evolucionó su estilo hasta convertirse en una de las figuras más reconocibles del espectáculo mexicano.