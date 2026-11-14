Niurka opina sobre lo ocurrido entre Kunno y Bebeshita en La Granja VIP: “Me dio penita”

Niurka Marcos conversó con Kunno sobre lo ocurrido con Daniela Alexis “Bebeshita” después de que el granjero decidiera salvar a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP. Durante la charla, la cubana expresó que la situación le había dado “penita”, aunque aclaró que su comentario no buscaba hacer sentir culpable a su compañero por la elección que tomó.

¿Qué pasó entre Kunno y Bebeshita en La Granja VIP?

Durante La Traición del viernes 13 de noviembre, Julio Camejo sacó a Kevyn Contreras “Bicolor” de la tabla de nominados y envió a Mono Osuna en su lugar. Sin embargo, la dinámica se convirtió en una doble Traición, por lo que el exfutbolista también tuvo que elegir a otro granjero para ponerlo en riesgo y seleccionó a Bebeshita. Después, Kunno utilizó el Poder de la Herradura para salvar a Mario, mientras Daniela permaneció nominada.

Tras esa decisión, Bebeshita se apartó de sus compañeros. La elección de Kunno fue uno de los temas que posteriormente abordó con Niurka, a quien explicó que dejar a su amiga en esa situación también había sido difícil para él.

Niurka escucha a Kunno y opina sobre su decisión

Al comenzar la conversación, Marcos expresó: “Ay, me dio penita”. Enseguida precisó que no pretendía provocar un cargo de conciencia y compartió su lectura sobre esta etapa de la competencia: “Ya ahorita el juego se va haciendo más independiente”.

Kunno respondió que entendía que cada persona reaccionara a lo sucedido, pero también pidió que se considerara lo que había significado para él escoger entre sus compañeros. “Como equipo, como amiga, ¿dónde queda la empatía en que yo fui el que tuvo que tomar la decisión?”, planteó.

El granjero insistió en que salvar a Osuna no significaba alegrarse por la permanencia de Daniela en la tabla de nominados. “No estoy celebrando que ella esté ahí”, aclaró. Niurka respaldó ese punto y señaló que nadie podía asegurar lo contrario, pues él había tenido que elegir.

La cubana llevó entonces la charla hacia la libertad de elegir. Desde su perspectiva, respetar una decisión ajena puede implicar aceptar algo con lo que internamente no se está de acuerdo. Al explicar cómo procuraría responder ella, afirmó: “Siempre voy a preferir decirte ‘muy bien’”.

Por su parte, Kunno aseguró que había contemplado distintas posibilidades desde que obtuvo el beneficio: “Hoy tomé la decisión con mente fría porque tengo desde que gané la herradura poniéndome diez mil escenarios de lo que podía pasar”.

Niurka cerró su reflexión con ejemplos de grupos cercanos en los que no siempre es posible incluir a todos. Según su opinión, incluso en los vínculos más estrechos puede haber alguien que quede fuera de una elección, una comparación que utilizó para hablar de las decisiones dentro del juego.