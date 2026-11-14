La Granja VIP Segunda Temporada se prepara para una nueva noche decisiva. Después de los movimientos de La Traición, cuatro participantes quedaron en riesgo de abandonar la competencia este domingo 15 de noviembre y ahora necesitan el respaldo del público para mantenerse una semana más dentro del reality.

Ivonne Montero, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Daniela Alexis “La Bebeshita”, integran la tabla definitiva de nominados. Uno de ellos se convertirá en el décimo eliminado durante una gala que podrás seguir EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO y sus plataformas digitales.

La transmisión dominical tendrá un horario diferente al de las galas de lunes a viernes. Por esta razón, si quieres conocer quién consigue salvarse y quién deberá despedirse de sus compañeros, aquí te contamos a qué hora comienza y dónde verla.

¿A qué hora es la eliminación de La Granja VIP este domingo 15 de noviembre?

La décima Gala de Eliminación de La Granja VIP comenzará este domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por la señal de Azteca UNO.

La Granja VIP ¡Giro INESPERADO! Cambia la dinámica de “La Traición” mientras que Los Disfuncionales empiezan a corromperse; así fue el programa completo del 13 de noviembre (Crédito: La Granja VIP)

Ese es el horario de inicio del programa. El anuncio del eliminado llegará durante la emisión, por lo que no existe una hora exacta confirmada para conocer la decisión del público.

Además, la programación oficial contempla un Pre Show desde las 19:25 horas y un Post Show a las 23:00 horas, también en tiempo del centro de México, para quienes deseen seguir la cobertura antes y después de la gala.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la eliminación de La Granja VIP?

La eliminación podrá verse GRATIS por la señal de televisión abierta de Azteca UNO. También estará disponible en el sitio oficial de La Granja VIP y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo, sin pagar una suscripción.

Si prefieres seguirla desde el navegador de tu celular, computadora o tableta, solamente debes ingresar a la transmisión oficial de La Granja VIP y reproducir la señal durante el horario de la gala.

Por otro lado, desde la aplicación puedes seleccionar la señal EN VIVO de Azteca UNO para acompañar el programa. Para cualquiera de estas opciones digitales necesitarás conexión a internet.

¿Un TIRO entre Niurka Marcos e Ivonne Montero Los Disfuncionales comienzan a desmoronarse al darse a conocer una estrategia para la Traición en La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

¿Quiénes están nominados para la décima eliminación de La Granja VIP?

Los cuatro Granjeros que llegan en riesgo a este domingo son:

Ivonne Montero.

Niurka Marcos.

Rafael Mercadante.

Daniela Alexis “La Bebeshita”.

La tabla quedó definida después de una doble Traición. Julio Camejo salvó a Kevyn “Bicolor” Contreras y nominó a Mono Osuna, quien posteriormente mandó a Bebeshita a la tabla. Sin embargo, Kunno utilizó el Poder de la Herradura para sacar al exfutbolista y dejar a Daniela entre los nominados.