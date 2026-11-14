Bebeshita cuestiona su continuidad en La Resistencia: “El juego cambia, soy la última opción del equipo”

Daniela Alexis “Bebeshita” puso en duda si continuará apoyando a La Resistencia en La Granja VIP. Durante una conversación con Kevyn Contreras “Bicolor”, la granjera expresó que se considera la última opción de sus aliados y planteó que podría cambiar su manera de jugar si permanece en la competencia.

¿Por qué Bebeshita cuestiona su lugar en La Resistencia de La Granja VIP?

El planteamiento llegó después de La Traición del viernes 13 de noviembre. Julio Camejo salvó a Bicolor y envió a Mario “Mono” Osuna a la tabla de nominados. Al activarse una doble Traición, el exfutbolista eligió a Bebeshita para quedar en riesgo. Posteriormente, Kunno utilizó su poder para rescatar a Osuna, por lo que Daniela permaneció entre los nominados.

Al hablar de esa decisión, Alexis explicó que esperaba otro respaldo de Kunno por la amistad que mantienen desde antes del programa. Según relató, ambos habían conversado sobre el lugar que ella y Manelyk González ocuparían entre sus prioridades.

“Eso me duele más porque pues ya no soy su prioridad”, expresó. La granjera también destacó que se trata de un amigo de más de siete años y vinculó una posible eliminación con la oportunidad que él tuvo de ayudarla: “Es como: ‘Ey, si me voy, me sacó él’. O sea, un amigo”.

Kevyn manifestó una opinión distinta sobre su forma de entender lo ocurrido. “Siento que estás llevando esta competencia a un lugar de tu sentir donde no debe de estar”, le comentó. Más adelante, insistió: “Sí siento que los estás culpando por algo que no”.

¿Qué le dijo Kevyn Bicolor a Bebeshita sobre seguir con su equipo?

Durante el intercambio, Bicolor planteó la posibilidad de que Daniela se salve el domingo y vuelva con sus aliados. Sin embargo, ella respondió que todavía no sabía cómo actuaría en ese escenario y explicó por qué estaba reconsiderando su participación en el grupo.

“Si sigo con ellos me van a volver a traicionar. Soy la última opción del equipo, ¿sabes?”, sostuvo. Después añadió: “Yo creo que ya pensaría diferente y actuaría diferente. No sé. O sea, el juego cambia”.

Bebeshita también comparó el respaldo que esperaba de Kunno con el que, desde su perspectiva, Kevyn recibe de Camejo. Aseguró que Julio siempre lo defendería y explicó que había imaginado una situación similar con su amigo, porque consideraba que todavía quedaban espacios para avanzar juntos.

Su principal cuestionamiento fue qué obtendría al mantener ese apoyo: “¿Por qué me uno con ellos? ¿Para qué? Para solo ayudarles a ellos, porque yo soy la última opción del equipo”.