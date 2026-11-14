Conoce el truco de Kunno e Ivonne Montero para tomarte las mejores fotos y subirlas a redes sociales

En su vida habitual las celebridades en La Granja VIP tienen acceso a diversas herramientas y personal que los ayudan a lucir siempre espectaculares en las redes sociales. Sin embargo, en el reality han tenido que adaptarse y mostraron algunos trucos que tú también puedes aplicar.

La fiesta del viernes de Traición estuvo patrocinada por Vivo y los Granjeros tuvieron la oportunidad de tomarse algunas fotografías con sus outfits especiales. Ivonne Montero fue una de las más entusiastas y compartió un tip.

La actriz le pidió a Kunno que le tomara unas fotografías delante de uno de los sets, pero para que el influencer no tuviera que hacer varias tomas, puso el celular en video y mientras corría la grabación hizo varias poses.

Una vez que el video estuvo listo, Ivonne comenzó a tomar capturas de pantalla de los momentos que más le gustaron. Así, en solo unos segundos pudo tener varias fotografías luciendo hermosa.

Kunno confesó que él también aplica ese truco cuando viaja solo para tener varias imágenes de dónde escoger, sin necesidad de capturar muchas fotografías.

Kunno e Ivonne Montero

Consejos para lograr buenas fotografías a partir de un video

Si planeas aplicar el truco de Ivonne Montero y Kunno para tomar fotografías, te recomendamos seguir estos consejos para que las imágenes salgan lo mejor posible: