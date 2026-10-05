“Que no se te escape”: Ivonne Montero explica la nueva prueba por el puesto de Capataz

Los Granjeros de La Granja VIP se preparan para enfrentar un nuevo desafío por el puesto de Capataz, una actividad que pondrá a prueba su coordinación, equilibrio y capacidad para trabajar bajo presión. Ivonne Montero fue la encargada de explicar en qué consistirá “Que no se te escape”, el reto que estará dividido en dos fases. En esta ocasión, los participantes estarán separados en dos equipos: uno conformado por mujeres y otro por hombres. Además, no participarán los Peones ni Manelyk, debido a que ella tiene el título de “ El Más Gallito.”

Dos fases pondrán a prueba a los Granjeros en la prueba del Capataz

La primera parte del desafío exigirá mucha coordinación, pues cada participante deberá transportar tres pelotas, una por una, entre las piernas, sin utilizar las manos. El objetivo será llevarlas hasta los areneros que correspondan a cada equipo.

Pero habrá una regla que podría complicar el recorrido: si una pelota cae y alguno de los participantes la toca con las manos, tendrán que comenzar nuevamente. Por ello, deberán mantener el control de cada movimiento hasta conseguir completar el circuito. Solo cuando terminen correctamente esta primera etapa podrán avanzar a la siguiente. Para la segunda fase, el reto aumentará de dificultad. Cada participante tendrá que desplazar tres pelotas, una por una, a través de un resorte colocado horizontalmente, hasta conseguir liberarlas.

Una vez que tenga las tres pelotas, deberá llevarlas consigo y subir para atravesar un puente, mientras cruza una estructura de tejido de telarañas. El objetivo será completar este recorrido sin dejar caer ninguna de las pelotas. Finalmente, los participantes tendrán que bajar del puente y colocar las tres pelotas dentro del cubo correspondiente a su color. La precisión será fundamental, ya que perder alguna pelota durante el trayecto podría complicar el avance del equipo.

Con dos equipos enfrentándose y un recorrido que combina coordinación, equilibrio y resistencia, “Que no se te escape” promete convertirse en una de las pruebas más exigentes por el puesto de Capataz. Ahora los Granjeros tendrán que demostrar quién consigue mantener el control hasta el último momento y completar ambas fases sin que ninguna pelota se les escape.