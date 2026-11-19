Niurka Marcos le contó a Julio Camejo por qué se sienta a platicar con los integrantes de La Resistencia en La Granja VIP. Al hablar de cómo está jugando en esta etapa de la competencia, la granjera explicó qué busca en esas conversaciones y qué les ha dicho a sus compañeros sobre su manera de acercarse al equipo.

¿Qué busca Niurka Marcos al hablar con La Resistencia en La Granja VIP?

El acercamiento con ese grupo comenzó en la semana 10 cuando la cubana buscó el respaldo de La Resistencia para nominar a Ivonne Montero. En su charla con Julio, Niurka explicó que se sienta con el equipo para evaluar si lo que sus rivales tienen en mente le conviene para su propio juego. Aseguró que se ha encargado de dejar clara esa postura cada vez que platica con ellos.

“Soy el enemigo sentada con el enemigo”, dijo al describir cómo se presenta ante el grupo. Después precisó qué espera sacar de esos intercambios: “Y no vengo a negociar nada. Vengo a ver si su disparo me conviene. Nada más”.

La granjera enmarcó esa forma de jugar en lo que llamó la fase de “sálvese quien pueda”. Marcos siguió explicándole a Camejo que, desde su punto de vista, los integrantes de La Resistencia ya saben desde dónde les habla. Al referirse a lo que ella misma pone sobre la mesa cuando se sienta con el grupo, lo resumió así: “Yo lo que estoy tirando en mi conversación es mi estrategia”.

A su vez, en otra momento de esa misma noche, Niurka volvió a hablar con Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras sobre lo que haría si sigue en la competencia. La cubana les dijo que, si el público la salva de la eliminación, la próxima semana iría por Manelyk González, a quien identificó como la cabeza de La Resistencia.