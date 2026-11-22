Las diferencias entre La Resistencia y sus rivales siguen dando de qué hablar dentro de La Granja VIP. En esta ocasión, los integrantes del equipo aprovecharon una conversación para hablar sobre Julio, recordar su relación con Manelyk y lanzar algunos comentarios que dejaron ver lo que piensan de él. Uno de los señalamientos más llamativos vino de Bebeshita, quien aseguró que Julio estaría ardido porque Manelyk no le hizo caso. Su comentario abrió la puerta a las burlas y críticas de sus compañeros, quienes también hablaron sobre la actitud del Granjero frente a sus contrincantes. Pero la conversación no terminó ahí. Kunno también se sumó a los comentarios y lanzó una frase bastante fuerte contra Julio, dejando claro que La Resistencia no parece tenerle ningún temor de cara a los próximos enfrentamientos dentro de la competencia.

Kunno no se guarda nada y lanza fuerte comentario contra Julio Camejo

Durante la plática, Kunno se refirió a Julio con una expresión que rápidamente llamó la atención: “No nos va a ganar el viejo decrépito”. La frase fue parte de los comentarios que La Resistencia compartió sobre uno de sus principales rivales en la competencia. Por su parte, Bebeshita puso sobre la mesa el tema de Manelyk y aseguró que Julio estaría resentido porque ella no le hizo caso. De esta manera, la integrante de La Resistencia compartió su interpretación sobre la actitud de su compañero de reality, relacionándola con la historia que ambos han protagonizado dentro del programa.

Los comentarios reflejaron que las diferencias entre los equipos no solamente están relacionadas con las estrategias y las nominaciones, sino también con las percepciones personales que cada participante tiene de sus contrincantes. Ahora queda por ver si Julio se entera de lo que dijeron sus rivales y decide responderles. Mientras tanto, La Resistencia continúa dejando claro que tiene mucho que decir sobre los integrantes del equipo contrario, especialmente cuando se trata de uno de los personajes que más conversaciones genera dentro de la granja.