Rafael Mercadante e Ivonne Montero planean subir a Niurka a la tabla de nominados en La Granja VIP: “Que ella ni se lo espere”

Rafael Mercadante e Ivonne Montero conversaron sobre una estrategia para llevar a Niurka Marcos a la tabla de nominados de La Granja VIP. Durante el intercambio, analizaron la posibilidad de que su compañera enfrentara la decisión del público junto con integrantes de su grupo y discutieron cuándo comunicarle ese movimiento.

Rafael Mercadante propone sorprender a Niurka en la nominación de La Granja VIP

“Los dejaríamos a ella y a ti y que el público decidiera”, planteó Rafael. Ivonne retomó esa posibilidad y señaló que, si Niurka permanecía y alguno de ellos salía, podían hablarle directamente sobre su decisión de continuar unidos.

Mercadante incluso ensayó lo que podrían decirle: “Nosotros sí creemos en la lealtad, creemos en la unión y vamos a continuar juntos”. Sin embargo, Montero advirtió que avisarle antes podría llevarla a buscar al otro equipo y conversar sobre los siguientes movimientos.

Ante ese señalamiento, el conductor aclaró que su propuesta era esperar hasta la nominación para revelar el plan. “Eso no se le va a decir a ella. Se le va a soltar en el momento de la nominación. Que ella ni se lo espere”, explicó.

La conversación se suma a los cuestionamientos que ambos han expresado sobre Los Disfuncionales. En una charla anterior, Rafael había puesto en duda la unión del grupo y señalado que, en ocasiones, se sentía como un títere de Niurka. Ivonne también había cuestionado la lealtad dentro de la alianza.

Durante el análisis, Mercadante mencionó las alternativas que, según contó, estaba considerando Julio Camejo. Entre ellas figuraban posibles cambios en la tabla que podrían dejar a Niurka fuera o incorporarla después.

“Julio trae 401 estrategias en la cabeza”, comentó Rafael antes de explicar esas posibilidades. Montero respondió con una pregunta concreta: “¿Quién sería esa otra persona que no fuera Niurka?”. En ese sentido, mencionó que Kevyn Contreras, “Bicolor”, y Mercadante ya estaban contemplados en la tabla de la que hablaban.

Rafael también sostuvo que Niurka habría pedido al otro equipo que no la nominara porque ella dirigiría su tierra contra Ivonne. “Por todos lados se quiere salvar ella”, opinó.