Niurka es clara con Julio Camejo y Rafael Mercadante en La Granja VIP: “Yo no le tengo lealtad a nadie, yo vengo acá a avanzar”

Niurka Marcos explicó a Julio Camejo y Rafael Mercadante cómo entiende los acuerdos entre compañeros en La Granja VIP. Durante una conversación sobre los puntos que buscan reunir para avanzar, la granjera aseguró que sus decisiones responderán a lo que le convenga y aclaró que tampoco espera que los demás le deban lealtad.

Niurka y Rafael Mercadante hablan de la lealtad en La Granja VIP

El intercambio comenzó cuando Rafael recordó una pelea que había tenido con Julio. Para explicar su postura, planteó que, aunque pensara en actuar contra su compañero cuando tuviera oportunidad, consideraba que le debía lealtad por haber avanzado juntos como grupo.

Niurka respondió que, desde su perspectiva, ese compromiso tenía otra explicación: “Yo creo que no le debes ninguna lealtad, le debes un interés”. Después precisó que, a su juicio, Mercadante estaba poniendo en manos de Camejo su interés de seguir adelante en la competencia.

“Pues lo vemos diferente”, contestó Rafael. La granjera insistió en que cada uno buscaba avanzar y relacionó ese objetivo con la intención de juntar puntos. Él mantuvo su postura con una aclaración: “Pero también puede haber lealtad”.

La conversación continuó con una explicación más directa de Niurka sobre su propia manera de participar. Frente a sus compañeros, quiso dejar claro qué podían esperar de ella al momento de tomar decisiones. “Yo les voy a decir a ustedes cómo yo juego. Yo no les tengo lealtad a nadie y espero que nadie me la tenga a mí. Estamos juntando los puntos para avanzar”, expresó.

“Yo voy a poner mi punto donde a mí me convenga”, afirmó la participante. Hacia el cierre de su intervención, Marcos les dijo que podían contar con ella para conversar sobre cómo participar juntos: “Ahí les aviso cómo voy a jugar y, si quieren que participe y nos ponemos de acuerdo, para mí está perfecto”.