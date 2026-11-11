Bebeshita confiesa su deseo más profundo en La Granja VIP: “Quiero que la gente me conozca como lo que realmente soy”

Daniela Alexis “Bebeshita” compartió uno de sus deseos durante su participación en La Granja VIP: llegar lejos para que el público pueda conocerla a través de lo que muestra en el programa. Entre peticiones a Dios y reflexiones personales, la granjera explicó por qué le importa que los espectadores formen su propia opinión sobre ella.

¿Qué desea Bebeshita en La Granja VIP?

La participante expresó su intención de permanecer en la competencia y habló sobre la imagen que, desde su perspectiva, se difunde de ella en internet. “Quiero que la gente me vea como lo que realmente soy, no lo que dicen las redes sociales”, manifestó. Después sostuvo que en esos espacios se inventan cosas y se generan chismes.

Su petición estuvo acompañada por una frase sobre lo que espera conseguir: “Ojalá llegue muy lejos porque quiero ser importante”. También se dirigió a quienes siguen su participación y los invitó a confiar en que lo mejor está por venir, mientras ella pedía orientación para sus propios pasos: “Diosito, por favor, guía mi camino”.

El tema de la opinión ajena ya había aparecido en otra intervención de Daniela. Durante la dinámica “El monstruo que llevo dentro”, habló de las dudas que había tenido sobre si aceptarían su manera de vestir, hablar y pensar. En aquella ocasión, reconoció que enfrentar el rechazo le había costado trabajo y defendió su derecho a ser querida como es.

Bebeshita habla de amor propio y de su temor a las nominaciones

En esta reflexión, Bebeshita también mencionó cambios que considera necesarios en su vida. “Tengo que aprender a amarme más, a poner más límites”, dijo. Explicó que quiere fortalecer su amor propio para dejar de tolerar situaciones que, según sus palabras, le hacen daño.

La granjera añadió que procura actuar de buena fe y reconocer sus equivocaciones. “Yo no soy perfecta, pero trato de no dañar a nadie con mis acciones”, aseguró. En particular, sostuvo que no quiere lastimar a las personas que la quieren.

Después habló de una preocupación relacionada con la competencia: la posibilidad de ser nominada o llegar a La Traición. “Esta angustia yo ya no puedo. Me pone muy mal, me pone ansiosa, me pone estresada”, expresó al pedir que eso no ocurriera.

Sobre las decisiones del juego, explicó que en ocasiones prefiere confiar en sus compañeros antes que involucrarse en sus estrategias. Aunque reconoció que tiene sus propias ideas, señaló que trata de depositar su confianza en ellos.