Bebeshita quiere crear más contenido en La Granja VIP, pero asegura que Kunno la frena: “No puedo cuando tiene esa actitud”

Daniela Alexis “Bebeshita” quiere poner en marcha más ideas dentro de La Granja VIP, pero considera que la actitud de Guillermo Kunno Olivo Pérez, conocido como Kunno, dificulta algunas de sus propuestas. Durante una conversación con Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna, la granjera explicó por qué desea hablar directamente con su compañero para pedirle mayor participación.

¿Qué dijo Bebeshita sobre Kunno y el contenido en La Granja VIP?

“Somos un equipo y yo tengo muchas cosas creativas que quiero hacer, quiero jugar”, expresó Bebeshita al contarles a sus compañeros lo que quería plantearle al creador de contenido. Según relató, cuando intenta hacer alguna actividad con él, hay ocasiones en las que no obtiene respuesta: “Hago algo y me ignora o no me contesta o me hace sus jetas”.

Para explicar su comentario, mencionó los pódcast que realizan en la Granja. Estas conversaciones ya han formado parte de la convivencia y son conocidas como pódcast del tocador, en el que participan Manelyk González, Kunno y Bebeshita contando anécdotas personales.

Sobre esa actividad, Daniela aseguró que no siempre consiguen concluir lo que comienzan. “Hay que echarle ganas. Se van, nunca lo terminamos, nunca lo cerramos”, señaló. También explicó que quería sentarse con Kunno para recordarle que están creando contenido y pedirle que se involucre en las propuestas.

En medio de la charla, Mono Osuna le sugirió que planteara otras opciones. Ella aclaró que el pódcast era solamente un ejemplo y describió una idea que le gustaría desarrollar: incorporar una ruleta con preguntas y retos para que cada giro indicara qué debían hacer.

Sin embargo, insistió en que necesita la colaboración de su compañero para llevarla a cabo. “No puedo, güey, cuando tienes esa actitud. Es como decir: ‘Güey, jala, jala’”, expresó. Después precisó que se trataba de un asunto que debía conversar con él: “Eso es personal con él que tengo que hablar”.

La conversación también llevó a Bebeshita a hablar de Kevyn “Bicolor” Contreras. La granjera reconoció que había concentrado buena parte de sus ideas en compartir actividades con él.

“Estaba todo el tiempo pensando en Kevyn y hacer contenido con Kevyn”, admitió después de señalar que ella también puede hacer muchas otras cosas.