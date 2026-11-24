Niurka Marcos llamó “arrastrada” a Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, mientras tendía la cama en La Granja VIP. La granjera criticó lo que, desde su punto de vista, hacía Daniela para llamar la atención de Bicolor. A lo largo de la noche, Niurka volvió a mencionarla en varias ocasiones y aprovechó las cámaras para mandarle mensajes directos.

¿Qué pasó entre Niurka y Bebeshita en el Lunes del Capataz?

Bebeshita le dijo en vivo a Niurka Marcos que afuera ya no la soportaban. Fue ese momento que desató la furia de la ex vedette. Más tarde, durante una conversación con Julio Camejo, la granjera recordó con indignación el comentario de Daniela y le dedicó calificativos despectivos.

Luego, mientras tendía la cama, Niurka volvió a hablar de la exgranjera, la llamó “arrastrada” y dijo que se expuso en La Granja Vip cuando le rogaba atención a Kevyn “Bicolor” Contreras. “Qué horror”, soltó. A lo largo de la noche, Niurka se dirigió varias veces a Bebeshita frente a las cámaras de La Granja VIP. Entre risas, le gritó: “Estoy adentro y tú afuera”.

¿Qué le dijo Niurka Marcos a Kevyn Bicolor tras la salida de Bebeshita?

Tras la eliminación de Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, Niurka Marcos le planteó a Kevyn “Bicolor” Contreras qué habría pasado si él hubiera salido de La Granja VIP. Según la cubana, Daniela probablemente habría hablado de los aspectos negativos de su relación para justificar la partida de Kevyn. En cambio, Niurka le dijo que a él lo había visto triste y que lo había escuchado recordar con cariño los momentos que compartieron.

En la emisión del 23 de noviembre, la misma noche en que Bebeshita se enfrentó a Niurka Marcos, la exgranjera se reencontró con Kevyn “Bicolor” Contreras. Él aceptó gastar 5 mil Plata Cash del presupuesto semanal para verla una vez más. Durante la despedida, Daniela le dijo que no quería volver a verlo y le reprochó que no la hubiera defendido durante su paso por La Granja VIP. También le reclamó que, a su juicio, había llorado más por la salida de Rafa Mercadante que por la de ella.