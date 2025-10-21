¡El público tiene el poder! Ahora tú decides quién dormirá con el capataz en La Granja VIP

En La Granja VIP, cada día las reglas cambian y los granjeros deben adaptarse a las decisiones del público, que se ha convertido en el verdadero juez de la competencia. Esta semana, la producción sorprendió a todos con una nueva dinámica que promete encender la convivencia dentro de la granja: los espectadores podrán votar para elegir quién dormirá con el capataz en su habitación privada.

Hasta ahora, ese beneficio lo elegía directamente el capataz de la semana, pero esta vez será el público quien tenga el control absoluto. ¡Sí! Tú podrás decidir quién cruza la puerta del cuarto más codiciado de toda la granja, donde el confort, la privacidad y las estrategias se mezclan en una sola cama… o tal vez no tanto.

Esta nueva votación abre la puerta a todo tipo de especulaciones y estrategias. ¿Será que el público premiará las alianzas fuertes, fomentará los romances o buscará provocar tensiones dentro del grupo?

Lo cierto es que en La Granja VIP nada está escrito, y cada decisión del público puede cambiar por completo el rumbo del juego.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Participar es muy sencillo: ingresa al sitio oficial o a la APP de TV Azteca, donde encontrarás la encuesta activa para esta dinámica especial. Solo deberás seleccionar al participante que quieres ver compartiendo el cuarto del capataz y confirmar tu voto.

La votación estará abierta durante 24 horas, así que no pierdas tiempo y haz que tu voz cuente. Recuerda que cada voto importa, y tú tienes el poder de decidir quién vivirá una noche de estrategia, incomodidad… o quizás de complicidad en La Granja VIP.

