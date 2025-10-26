La Granja VIP: EN VIVO, sigue MINUTO A MINUTO La Gala de hoy domingo 26 de octubre y entérate de quién es el o la segunda eliminada
Hoy domingo 26 de octubre, en la gala de La Granja VIP descubriremos EN VIVO quién es el segundo granjero o granjera eliminada y sabremos quiénes se convierten en peones.
Tuvimos días MUY agitados en La Granja VIP mientras nos aproximábamos a la segunda Gala de Eliminación: durante la semana hubo peleas, traiciones, nuevas alianzas y hasta llanto. Hoy, 26 de octubre, por fin sabremos quién de los granjeros regresará a casa por decisión del público: Sandra Itzel, Alfredo Adame y Eleazar Gómez son los nominados, sigue la cobertura EN VIVO.
La Granja VIP: En Vivo
¿Cuál es el poder que tienen los eliminados de La Granja VIP?
Los eliminados en La Granja VIP tienen el beneficio de dejar un LEGADO ante su partida, ¿de qué consiste? Ellos deciden quién se convierte en el primer nominado de la semana, esto se revela cada Lunes de El Capataz. En esta ocasión Carolina Ross decidió dejar nominado a Eleazar Gómez, quien no pudo ganarse La Salvación.
En La Asamblea, quedaron nominados Sandra Itzel y El Patrón
En La Asamblea, Sandra Itzel y Alberto del Río fueron los granjeros con más votos de sus compañeros y, por lo tanto, quedaron nominados. Ella obtuvo 4 votos (de Lis Vega, Manola Díez, Eleazar Gómez y Jawy), mientras El Patrón recibió 2 (de La Bea y Lola Cortés).
Alfredo Adame, quien obtuvo 3 votos, estaba a punto de quedar nominado en La Asamblea pero, con el beneficio del Huevo Dorado que obtuvo Lis Vega, se anularon dos votos para él y quedó fuera de la lista.
En El Duelo, Lis Vega quedó nominada (y luego se salvó)
El martes, Sergio Mayer Mori eligió a un granjero y un peón para enfrentarse en El Duelo: Lis Vega y César Doroteo. Este último ganó, por lo que Lis quedó nominada.
El viernes, Lis Vega quedó fuera de la lista de nominados gracias a El Patrón, quien había ganado La Salvación.
Eleazar Gómez, el primer nominado de la semana en La Granja VIP
Eleazar Gómez está en riesgo de eliminación desde el lunes 20 de octubre. Carolina Ross, quien fue la primera eliminada de La Granja VIP, lo nombró en El Legado; es decir, lo nominó directamente. Posteriormente, Eleazar no ganó La Salvación ni tampoco fue salvado en La Traición.
La primera eliminada de La Granja VIP: Carolina Ross
El domingo pasado durante la SEGUNDA Gala de Eliminación conocimos que quien debía abandonar La Granja VIP era Carolina Ross, quien de hecho habría sido traicionada por Eleazar Gómez, y compartió podio de nominados con La Bea y César Doroteo.
¿Cómo votar en La Granja VIP para salvar a tu granjera o granjero favorito?
Puedes votar en la app TV Azteca En Vivo o en el sitio web oficial de Azteca UNO. Solamente sigue este link: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
Tienes derecho a 10 votos, que puedes otorgar a un solo granjero o repartirlo entre los 3 nominados. Si respondes una encuesta, puedes dar 10 votos extra. Las votaciones continúan durante La Gala de Eliminación, hasta que Adal Ramones indique que se terminaron.
¿A qué hora empieza La Granja VIP en vivo, segunda Gala de Eliminación, y dónde verla?
En punto de las 8:00 P.M. comenzará la segunda Gala de Eliminación de La Granja VIP. Puedes verla por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial, en la app TV Azteca En Vivo y también mediante Disney+.