La Granja VIP: EN VIVO, sigue MINUTO A MINUTO La Gala de hoy domingo 26 de octubre y entérate de quién es el o la segunda eliminada

En La Asamblea, Sandra Itzel y Alberto del Río fueron los granjeros con más votos de sus compañeros y, por lo tanto, quedaron nominados. Ella obtuvo 4 votos (de Lis Vega, Manola Díez, Eleazar Gómez y Jawy), mientras El Patrón recibió 2 (de La Bea y Lola Cortés).

Alfredo Adame, quien obtuvo 3 votos, estaba a punto de quedar nominado en La Asamblea pero, con el beneficio del Huevo Dorado que obtuvo Lis Vega, se anularon dos votos para él y quedó fuera de la lista.