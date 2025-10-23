¿Te perdiste el DRAMA en La Granja VIP? Qué pasó, quiénes se pelearon y quién salió llorando

Por primera vez en La Granja VIP, todas las tensiones reventaron al mismo tiempo y tuvimos una noche llena de peleas, enojos, alianzas rotas y hasta lágrimas. Si por alguna razón te lo perdiste, a continuación te hacemos un recuento del drama que desató La Asamblea.

Peleas, traiciones y lágrimas tras La Asamblea en La Granja VIP

1. Kim Shantal explotó contra Eleazar Gómez

Eleazar Gómez intentó propagar la estrategia de nominar a Fabiola Campomanes, con el argumento de que ella no tenía fandom. Sin embargo, en La Asamblea votó por Sandra Itzel, una de las personas con quienes había pactado que se protegerían mutuamente.

Todavía no terminaba La Asamblea cuando Kim Shantal comenzó a arremeter contra Eleazar, diciendo que al público no le gustaba la gente traicionera y mentirosa. Sandra Itzel se refirió a él como “qué basura”.

Con el coraje que traía, Kim le contó a Fabiola que Eleazar estaba convenciendo a granjeros de nominarla. “Yo nunca dije eso”, replicó Eleazar, quien estaba junto a ellas. Sin embargo, La Bea confirmó que había intentado convencerla.

Eleazar intentó acercarse a Kim en algún momento para arreglar las cosas, pero ella se negó. “Da igual”, respondió él.

2. Fabiola Campomanes también se fue con todo contra Eleazar Gómez

Por separado, Sandra Itzel y Fabiola Campomanes le reclamaron a Eleazar Gómez por su traición. La primera le dijo: “eres desleal y todo México lo está viendo”. También lo llamó “mal jugador”.

“De ahora en adelante, húyeme”, le exclamó Fabiola a Eleazar. También le dijo que ahora va a lidiar con ella y que “por la espalda, nada”.

3. Alfredo Adame rompió su alianza con Manola Díez

El “Golden Boy” y Manola Díez habían acordado votar por Fabiola Campomanes pero, de última hora, ella nominó a Sandra Itzel por seguir a Eleazar Gómez. Según le contó Manola a Lola Cortés, Alfredo Adame le dijo que ya no eran amigos, no tienen alianza ya y no quiere que le vuelva a hablar. Puedes leer más detalles aquí.

