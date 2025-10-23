“No me vuelvas a hablar”: ¿Por qué Alfredo Adame TERMINÓ SU AMISTAD con Manola Díez?

Las cosas se salieron de control durante la noche de La Asamblea en La Granja VIP. Muchas discusiones pasaron a la vez, nuevas alianzas se formaron de imprevisto y amistades se rompieron (¿definitivamente?). Entre esas amistades se encuentra la de Manola Díez y Alfredo Adame.

Qué le dijo Alfredo Adame a Manola Díez

Como Manola le contó a Lola Cortés, tras La Asamblea Alfredo Adame le dijo que ya no eran amigos y que no le volviera a hablar en su vida. Ambos discutieron mientras La Granja VIP estaba en el frenesí total: Kim y Sandra habían peleado con Eleazar, y también contra él estaba Fabiola Campomanes.

Manola se encuentra muy molesta y dolida con la situación, según expresó. “¿Crees que no me duele? Yo lo amo y es mi amigo”, dijo. Pero, por más que le afectara la actitud de Adame hacia ella, al parecer Manola no cederá para arreglar las cosas. “Aunque me venga a pedir disculpas, aquí se acabó”, le aseguró a Lola.

¿Por qué Alfredo Adame se enojó con Manola Díez?

El “Golden Boy” se sintió traicionado porque él había acordado con Manola que nominarían a Fabiola Campomanes en La Asamblea, pero de última hora Manola siguió la estrategia (también improvisada) de Eleazar Gómez y votó por Sandra Itzel. De esta manera, Manola rompió la alianza que había construido con Adame desde el día uno.

Por la manera en que votó, Alfredo estuvo a punto de quedar nominado junto a Sandra porque tenía mayoría de votos. Se salvó por el beneficio del Huevo Dorado, que ganó Lis Vega: ella podía quitarle dos votos a un nominado, y eligió a Adame.

Desde que comenzó La Granja VIP, Manola Díez y Alfredo Adame habían reafirmado su amistad y acordaron que se protegerían mutuamente al no nominarse y hacer estrategias conjuntas; Manola también había manifestado que contaba con el fandom del “Golden Boy”.