“No me vuelvas a hablar”: ¿Por qué Alfredo Adame TERMINÓ SU AMISTAD con Manola Díez?
Manola Díez rompió un pacto que tenía con Alfredo Adame desde que comenzó La Granja VIP, al seguir el voto de nominación de Eleazar Gómez por Sandra Itzel.
Las cosas se salieron de control durante la noche de La Asamblea en La Granja VIP. Muchas discusiones pasaron a la vez, nuevas alianzas se formaron de imprevisto y amistades se rompieron (¿definitivamente?). Entre esas amistades se encuentra la de Manola Díez y Alfredo Adame.
Qué le dijo Alfredo Adame a Manola Díez
Como Manola le contó a Lola Cortés, tras La Asamblea Alfredo Adame le dijo que ya no eran amigos y que no le volviera a hablar en su vida. Ambos discutieron mientras La Granja VIP estaba en el frenesí total: Kim y Sandra habían peleado con Eleazar, y también contra él estaba Fabiola Campomanes.
Manola se encuentra muy molesta y dolida con la situación, según expresó. “¿Crees que no me duele? Yo lo amo y es mi amigo”, dijo. Pero, por más que le afectara la actitud de Adame hacia ella, al parecer Manola no cederá para arreglar las cosas. “Aunque me venga a pedir disculpas, aquí se acabó”, le aseguró a Lola.
¿Por qué Alfredo Adame se enojó con Manola Díez?
El “Golden Boy” se sintió traicionado porque él había acordado con Manola que nominarían a Fabiola Campomanes en La Asamblea, pero de última hora Manola siguió la estrategia (también improvisada) de Eleazar Gómez y votó por Sandra Itzel. De esta manera, Manola rompió la alianza que había construido con Adame desde el día uno.
Por la manera en que votó, Alfredo estuvo a punto de quedar nominado junto a Sandra porque tenía mayoría de votos. Se salvó por el beneficio del Huevo Dorado, que ganó Lis Vega: ella podía quitarle dos votos a un nominado, y eligió a Adame.
Desde que comenzó La Granja VIP, Manola Díez y Alfredo Adame habían reafirmado su amistad y acordaron que se protegerían mutuamente al no nominarse y hacer estrategias conjuntas; Manola también había manifestado que contaba con el fandom del “Golden Boy”.