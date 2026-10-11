¿Ya está cantado el próximo Peón? Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita ponen nombres sobre la mesa

La posibilidad de convertirse nuevamente en Peón ya está en las conversaciones de los participantes de La Granja VIP. Esta vez, Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita analizaron quién podría recibir esta responsabilidad en la próxima elección y comenzaron a descartar nombres de acuerdo con las posibilidades que ven dentro de la competencia. Durante su plática, ambos consideraron distintos escenarios para anticiparse a la decisión. Entre los nombres que mencionaron estuvieron “El Mono” Osuna, Niurka y Julio, aunque cada uno tendría razones diferentes para quedar fuera de sus pronósticos. Al hacer cuentas, Kevyn “Bicolor” terminó contemplando la posibilidad de que él mismo sea elegido para ocupar ese puesto.

Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita analizan quién podría ser el peor Peón

Uno de los primeros nombres que salió a relucir fue el de “El Mono” Osuna. Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita consideraron que probablemente no sería elegido como mejor Peón, por lo que su situación podría influir en cómo se repartirían las responsabilidades dentro de la granja. En el caso de Niurka, ambos señalaron que no la veían como una opción probable para ser enviada como Peón. Así, su nombre tampoco parecía encajar en el escenario que estaban planteando durante la conversación.

Otro participante que analizaron fue Julio, quien cuenta con un reconocimiento importante dentro de la competencia: haber sido elegido como el mejor de lo que va de la temporada. Para Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita, este antecedente lo colocaría en una posición distinta frente a la próxima elección.

¿Kevyn “Bicolor” podría convertirse nuevamente en Peón?

Con estos nombres sobre la mesa, Kevyn “Bicolor” comenzó a considerar que él podría ser una de las opciones restantes para asumir el puesto. La conversación dejó ver cómo los participantes intentan anticiparse a las decisiones de sus compañeros y calcular quién tiene más posibilidades de librarse de las tareas que nadie quiere realizar. Aunque todavía no se trata de una decisión confirmada, las especulaciones muestran que ser elegido como el peor Peón puede convertirse en otra preocupación para los granjeros. Ahora habrá que esperar para descubrir si las predicciones de Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita se cumplen o si la elección termina sorprendiendo a todos.