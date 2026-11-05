ÚLTIMA HORA: Daniela “Bebeshita” GANA La Salvación y deja de estar nominada en la semana 9 de La Granja VIP

Es oficial, este jueves 05 de noviembre se dio a conocer en la Gala de La Granja VIP que Daniela “Bebeshita” ha ganado La Salvación en la semana 9 por lo que ya no pertenece a la Tabla de Nominación, esto luego de vencer a Julio Camejo e Ivonne Montero. Sin embargo, todo puede suceder por lo que es importante que estés al tanto de cada una de las situaciones que los Granjeros enfrenten, esto lo puedes descubrir viendo la transmisión de las Galas y activando las notificaciones de nuestro sitio web.

¿En qué consiste la “Salvación” de La Granja VIP?

Todos los jueves en La Granja VIP se lleva a cabo una competencia en donde solo participan los Granjeros que se encuentran nominados, ellos deben enfrentarse en un circuito que desafía sus destrezas físicas y mentales, mismo que es explicado por la Conductora Kristal Silva, solo aquellos que logren completar el reto superando el tiempo en el reloj quedarán a salvo y automáticamente saldrán de la Tabla de Nominación, por lo que dejarán de estar en riesgo de abandonar la competencia. Ahora bien, existe un nominado bloqueado; es decir, no participa en el juego por lo que no tiene la posibilidad de salvarse, esto sucede luego de la dinámica de “echar tierra” en dónde los Granjeros se plantan frente un nominado, le expresan qué les disgusta de él y le tiran tierra; quién acumule más costales queda bloqueado.

¿Cómo VOTAR para salvar a uno de los nominados en la semana 9 de La Granja VIP?

Este proceso es gratis y sumamente fácil y rápido. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.