Este jueves dentro de La Granja VIP se realizará el Juego de Salvación pero previo a conocer que Granjero logra salir de la Tabla de Nominación, los demás Granjeros tomaron la decisión final de bloquear a Natalia Alcocer y evitar que participe en esta dinámica con la que podría asegurar su permanencia una semana más dentro del reality.

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Tras quedar bloqueada, ahora Natalia Alcocer se mantiene en una situación de riesgo rumbo a la novena eliminación y tendrá que planificar sus estrategias si desea salir de la nominación gracias a la Traición o depender del apoyo del público a través de las votaciones.

¿Por qué Natalia Alcocer quedó bloqueada del Juego de Salvación?

Durante la dinámica de “Echar Tierra” los Granjeros escogen a uno de los nominados y le echa tierra en un recipiente y al mismo tiempo le expresan sus argumentos del por qué no quieren que participe en el Juego de Salvación y busque su salida de la tabla de nominados.

Cabe recordar que Natalia Alcocer no será la única que no participará en el Juego de Salvación, ya que, Mario “Mono” Osuna es el otro Granjero que ya quedó nominado hasta el domingo de eliminación. Esto se debe a que Natalia Alcocer obtuvo la Calavera del poder con la que pudo bloquear al atleta.

De esta manera, Mono queda fuera de esa dinámica por la decisión de Natalia, mientras que Natalia Alcocer enfrenta las consecuencias de haber quedado bloqueada para la prueba de salvación.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Con los movimientos de la semana 9, los Granjeros que se encuentran en riesgo de abandonar La Granja VIP Segunda Temporada son: Natalia Alcocer, Mario “Mono” Osuna, Bebeshita, Ivonne Montero y Julio Conejo. Esta lista quedó definida después de las nominaciones y los movimientos realizados durante La Asamblea del miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, durante el Juego de Salvación y Viernes de Traición podría registrarse un importante cambio.