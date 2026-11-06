¡Sale de la Tabla de Nominados en la semana 9! Después de La Traición, Julio Camejo no estar en riesgo de eliminación en La Granja VIP, gracias a la decisión que tomó Daniela “Bebeshita” con el poder que obtuvo al ganar La Salvación de ayer.

¿Quiénes han sido los eliminados de La Granja VIP?

En la semana 9 solamente quedan 11 Granjeros, durante las semanas anteriores en La Granja VIP, algunos han sido eliminados en La Gala del domingo. Estos son los Granjeros que han salido del reality:

Abigail “La Coreañera” María Karunna Carlos Trejo Kenny Avilés Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Azalia Ojeda Pablo Montero Mónica Escobedo ha sido la única en ser expulsada

El domingo en La Gala que inicia a las 8 de la noche, se dará a conocer qué Granjero o Granjera se despide del reality, perdiendo la oportunidad de obtener el jugoso premio y trofeo. Sin embargo, el lunes quien sea el eliminado tendrá el poder de El Legado, logrando posicionar a un Granjero en la Tabla de Nominados de la semana 10, quitándole la oportunidad de ser Capataz.

¿El romance entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela “Bebeshita” sigue?

El romance entre ambos Granjeros en La Granja VIP, no se encuentra en su mejor momento, en especial cuando en “Echar Tierra” de la semana 9 el Granjero se encargó de nominar a la Granjera, causando que ella rompiera en llanto, asegurando que siempre le promete cosas que nunca cumple.

Hasta el momento, se desconoce que pasará con la historia de amor entre ambos, ya sea que en los próximos días se de a conocer que pasará con ellos, en especial cuando las estrategias entre Los Disfuncionales y La Resistencia se hacen más complejas para mantener su permanencia.

Por esa razón, no te pierdas Las Galas ni el 24/7, para que puedas ver todo lo que pasa entre los Granjeros, da clic aquí para que veas todo el contenido de lo que pasa.