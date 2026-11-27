Niurka Marcos hoy en el Viernes de Traición tuvo el gran poder de posicionar a otro Granjero o Granjera en la Tabla de Nominados, un movimiento que se encargó de cambiar todas las estrategias en La Granja VIP. Después de muchos encontronazos, al final la Granjera se encargó de salvar a Kevyn “Bicolor” Contreras en la semana 12.

¿Cuál es la hora límite para salvar a los Granjeros?

Ante el cambio en la Tabla de Nominados después del Viernes de Traición en la semana 12, los votos para ellos serán fundamentales, ya que con ellos podrán evitar la eliminación de La Granja VIP, algo importante considerando que ya los Granjeros se posicionan más para la GRAN FINAL.

Para salvar a tu Granjero o Granjera favorita puedes hacerlo desde AQUÍ, te enviará al portal oficial para que dejes tus votos. Si ya tienes descargada la aplicación de “TV Azteca en Vivo”, para entrar a la sección de “Vota por tu Granjero Favorito”, te enviará en automático al portal oficial.

La hora límite para votar es en La Gala del domingo, donde Adal Ramones se encargará de anunciar el cierre de votos. Recordemos que el programa de ese día empieza a las 8 de la noche, así que aprovecha el tiempo libre para dejar tus puntos.

¿Por qué Niurka Marcos obtuvo el poder en el Viernes de Traición?

Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor” Contreras y Manelyk, se enfrentaron en la dinámica de “Echar Tierra” de ayer. Después de varias votaciones Niurka y Kevyn estuvieron empatados, pero Kunno se encargó de seleccionar a Bicolor para ser bloqueado al Juego de Salvación en La Granja VIP.

El encuentro se hizo entre Niurka y Manelyk, después de un intenso circuito, la ganadora fue la Granjera cubana, quien salió de la Tabla de Nominados de la semana 12 y al mismo tiempo obtuvo el liderazgo en la decisión del viernes de Traición.