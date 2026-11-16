Mario “Mono” Osuna es el Granjero que se posiciona en la Tabla de Nominados al ser el primer NOMINADO en la semana 11, movimiento que lo pone en riesgo de la eliminación en La Gala de La Granja VIP.

Movimiento que fue generado por la decisión de Rafael Mercadante, quien obtuvo dicho poder al ser eliminado el domingo, con lo que podría afectar todas las estrategias de Los Granjeros.

¿El nominado por El Legado puede ganar La Salvación?

Es una realidad que nadie quiere ser seleccionado por El Legado, ya que en el primer día de la semana se encarga de posicionarte a la Tabla de Nominados, además de quitarle la posibilidad de participar en el Juego del Capataz.

Sin embargo, Mario “Mono” Osuna no debe caer en la preocupación, ya que aún tiene la oportunidad de jugar en el Juego de Salvación del jueves, siempre que no sea sepultado en la dinámica previa de “Echar Tierra”. Un circuito en el que se enfrentará a otros Granjeros nominados en la semana 11 para salir de la Placa de La Granja VIP.

Además de lograr salvarse del riesgo de Nominación, también tendrá poder sobre el Viernes de Traición, escogiendo a quién salvar y a quién traicionar, decisión que podría cambiar con la llegada del pico de “Copetes”.

¿Quién ha sido más veces nominado por El Legado?

Hay Granjeros que siguen en la semana 11 de La Granja VIP y que han sido nominados con El Legado, pero algunos de ellos se han destacado por ser posicionados a la Tabla de Nominados en repetidas ocasiones, destacándose los siguientes:

Manelyk: Nominada por La Coreañera y por María Karunna

Daniela “Bebeshita”: Nominada por Carlos Trejo y por Pablo Montero

Dentro de los Granjeros que han recibido una nominación por el poder del Granjero eliminado y que continúan en el reality son Kevyn “Bicolor” Contreras nominado por Pascal Nadaud e Ivonne Montero nominada por Fernando Lozada. En su momento, Rafael Mercadante antes de ser eliminado fue posicionado en semanas anteriores por Azalia Ojeda durante su salida.