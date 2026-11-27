Después de que Niurka Marcos anunciara a quién iba a salvar en el Viernes de Traición, llegó el momento decisivo en el que iba a traicionar a uno de ellos en la semana 12. Finalmente, su seleccionada fue Ivonne Montero, quien ahora se encuentra en riesgo de eliminación para La Gala del domingo en La Granja VIP.

¿Cómo salvarse de la eliminación?

A diferencia de otros días de la semana en la que cuentan con varias dinámicas para salir de la Tabla de Nominados, hoy fue la última oportunidad para ellos. Su única salvación para La Gala del domingo en La Granja VIP son los votos, ya que con ellos podrán evitar la Eliminación.

Para empezar a votar por ellos, puedes hacerlo desde el portal oficial en Azteca UNO o da clic aquí para que sea enviado al instante. O puedes hacerlos desde tu aplicación de “TV Azteca en Vivo” para después seleccionar “Vota por tu Granjero Favorito”.

Pero no dejes pasar mucho tiempo, ya que durante La Gala del domingo, Adal Ramones se encargará de anunciar el cierre de votos, de preferencia deja tus puntos antes de las 8 de la noche de ese día, horario en el que empieza la transmisión del programa en vivo.

¿Quiénes están en riesgo de Eliminación?

Con la última decisión de Niurka Marcos en el Viernes de Traición, se ha definido a la Tabla de Nominados de La Granja VIP que se encuentran en riesgo de eliminación. Destacándose a los siguientes Granjeros:

Mario “Mono” Osuna, quien en La Asamblea fue fijado a la Tabla hasta el domingo con el poder de la Herradura.

Ivonne Montero

Manelyk

Su permanencia en el reality dependerá de los votos del público, quienes serán los encargados de salvarlos y asegurar que sigan otra semana más, en especial cuando están más cerca de tener el premio y el trofeo.