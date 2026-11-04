Niurka asegura que Fernando Lozada cree que le puede ver la cara a todos en La Granja VIP, dejando acusaciones sobre su mano lastimada
Niurka Marcos nomina a Fernando Lozada explicando que tiene dos caras frente a todos, pero él detalla que ambos tienen un carácter explosivo en La Granja VIP
Niurka se le va contra Fernando Lozada explicando que intenta verle la cara a todos, además de explicar que tiene dos personalidades, detallando que la herida de su mano fue por golpes que le ha dado a la puerta. Pero Fernando se le va contra ella al asegurar que en varias ocasiones ha tenido los mismos arranques contra otros en La Granja VIP, explicando que ambos tienen el mismo carácter.