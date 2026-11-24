Yann Lobo es uno de los Atletas que se unió a La Granja VIP, y a pocos días de incorporarse al reality parece que ya ha tenido fuertes momentos con Julio Camejo. En especial después de que Yann le dijera que hay que hacer estrategias, pero que no se valía meterse con temas que en el exterior pueden afectar.

Ante esa situación, en La Gala de hoy martes 24 de noviembre, se realizará un encontronazo en El Palenque, en el que se dirán de todo cara a cara y saldrán imágenes exclusivas que no debes perderte, ya que ambos tienen “cuentas pendientes” del pasado y por la cercanía que ha tenido el nuevo integrante con Manelyk.

Para que no te lo pierdas: Link OFICIAL para ver La Gala de hoy EN VIVO y GRATIS

¿Qué hay entre Yann Lobo y Manelyk?

En los últimos días, tanto Yann Lobo como Manelyk, han mostrado ciertos coqueteos, desde que se abrazan, se sientan juntos o hablan de temas más personales, incluso hemos visto a Mane ponerle crema en la espalda.

Recordemos que el Atleta y la Granjera actualmente están solteros. Aunque no ha sido confirmado una relación entre ellos, pero es posible ver cierta química.

¿Cuánto tiempo se va a quedar Yann Lobo?

Yann Lobo, Ernesto Cázares, Marysol Cortés y Gloria Murillo fueron los Atletas que se unieron a La Granja VIP, aunque muchos quisieran que se quedaran en todo el reality y ya han participado en algunas dinámicas, lamentablemente van a permanecer solamente una semana, además de que no están participando por el premio y el trofeo.

Considerando todo lo anterior, no dejes pasar la oportunidad de ver el encontronazo entre el Atleta y Julio Camejo, quienes parecen tener cuentas pendientes del pasado, momentos que se van a aclarar hoy martes 24 de noviembre, no te pierdas todo el chisme.