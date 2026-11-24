Hoy, martes 24 de noviembre se define al Granjero o Peón que participa en el Duelo de Nominación de La Granja VIP, uno de ellos es seleccionado por el Capataz Kunno, pero el otro lo escoge el público. Las votaciones se abrieron desde ayer, pero hay una hora límite para que puedas escoger.

Los votos se cierran en el momento en que el conductor Adal Ramones lo mencioné en La Gala, así que es recomendado hacerlo antes de que inicie a las 8:30 pm para que puedas dejar los puntos a quién tu quieras.

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¿Por qué no podemos votar por Kunno?

Dentro de las votaciones para escoger al Granjero o Peón para el Duelo de Nominación del martes 24 de noviembre, podemos votar por Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Manelyk, Mario “Mono” Osuna y Niurka Marcos.

Sin embargo, en esa lista no se encuentra Kunno debido a que es el Capataz de la semana 12, además de tener lujos únicos, se le otorga inmunidad en esos días, salvándose de formar parte de la Tabla de Nominados.

Por otro lado, Julio Camejo igualmente no forma parte de esa lista, debido a que ya se encuentra nominado; sin embargo, aún tiene posibilidad de salvarse y evitar el riesgo de eliminación en La Granja VIP.

¿Cómo puedo conseguir más votos?

Al usar tus votos para escoger al Granjero o Peón para el Duelo de Nominación, tendrás un total de 10 puntos, los cuales puedes usar en un solo Granjero o en varios.

Sin embargo, es posible que consigas más puntos y oportunidades de votas, para ello deberás iniciar sesión con un correo para que puedas desbloquear esa oportunidad. Después de eso deberás de cumplir con algunas misiones (ver un comercial o contestar una encuesta) para poder votar de nuevo. No esperas más, deja tu voto de hoy martes 24 de noviembre en La Granja VIP.