El Martes de Duelo de La Granja VIP definirá quién se suma a Julio Camejo, el primer nominado de la semana 12 por el Legado de Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”. El público elegirá a uno de los contrincantes y el nuevo Capataz designará al otro. Quien pierda quedará en riesgo de eliminación. La gala comienza a las 8:30 p. m., hora del centro de México, y aquí se podrá seguir en vivo y gratis, minuto a minuto.

¿Qué pasará con los nuevos granjeros este martes en La Granja VIP?

El público elegirá a uno de los participantes del Duelo de Nominación, mientras que Kunno, el nuevo Capataz, designará a su rival. La cobertura en vivo y gratis se puede seguir aquí, desde el anuncio de los duelistas hasta el resultado.