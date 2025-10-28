“Yo no aguanto un mes y medio": Omahi no se ve en la final de La Granja VIP (VIDEO)
El peón le confesó a Fabiola Campomanes que su estadía en el reality show se ha vuelto muy “cíclica”
El paso del tiempo al interior de La Granja VIP parece estarle cobrando factura a algunos granjeros y el caso más reciente es el de Omahi, pues el peón de esta semana le confesó a Fabiola Campomanes que su estadía en el reality show se ha vuelto muy “cíclica” y que no aguantará “un mes y medio”.
