ÚLTIMA HORA: Se abren las VOTACIONES en La Granja VIP Segunda Temporada

Oficial, durante este domingo 06 de septiembre en el Gran Estreno de La Granja VIP Segunda Temporada el Conductor Adal Ramones abrió las primeras votaciones para que se elijan a los peones, entotal serán cuatro. A continuación te decimos cómo se llevará a cabo este proceso ya que el público podrá participar.

¿Cómo votar para elegir a los peones en La Granja VIP Segunda Temporada?

Para poder emitir tu voto por tu Granjero favorito solo deberás ingresar a nuestro sitio web, dirigirte a la sección de La Granja VIP, la cual se encuentra en la parte superior izquierda y posteriormente selccionar la palabra "VOTO"; o bien, también lo podrás hacer de forma directa, para ello solo tendrás que DAR CLICK AQUÍ. Es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis, solo deberás contar con conexión estable a internet.

¿Cómo será una semana en La Granja VIP Segunda Temporada?

Algo que el público debe saber es que cada día dentro de La Granja VIP Segunda Temporada se vivirán ciertas actividades muy precisas. Por ejemplo, el día Lunes se elegirá al “Capataz”, quien tendrá inmunidad dentro de La Granja, además de que tendrá ciertas responsabilidades y autoridad. El Martes se llevará la “Nominación”; este día el Capataz elegirá a un Granjero y un Peón para que se enfrenten, el que pierda quedará nominado. El Miércoles será de “Nominación” ya que los Granjeros nominarán a un compañero y quien acumule más votos; como su nombre lo indica, quedará nominado.

El día Jueves será la “Asamblea” , este día los nominados se enfrentarán en un reto para tener la posibilidad de salir de la lista y seguir permaneciendo en el reality. Por su parte, el Viernes será la “Traición”, en este día el Granjero o Granjero que haya ganado en la Asamblea podrá salvar a una persona que se encuentre nominada, pero en su lugar deberá colocar a alguien más. Finalmente los Domingos serán de Gala; este día se llevará a cabo la “Eliminación”; es decir, un Granjero quedará eliminado, sin embargo el público podrá emitir su voto para poder salvar a su Granjero favorito.