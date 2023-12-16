Esta es la razón por la que tienes miedo a enamorarte.

En los campos de estudio de la mente humana, la fobia es considerada un trastorno de ansiedad ligado a un miedo irracional a seres, objetos o situaciones concretas. Una de ellas es la filofobia, el miedo a conectarse emocionalmente con otra persona, o bien, puede ser entendida como la razón por la que tienes miedo a enamorarte.

Al igual que en otras fobias, quien la padece tal vez es consciente de que su comportamiento es irracional pero no puede controlarlo. Todo esto en compañía de sensaciones físicas y psicológicas como el pánico, respiración dificultosa, náuseas y ritmo cardíaco acelerado.

¿Qué afecta a tu piel y que no? Conoce más acerca del tema en la piel.

Aunque la filofobia, es decir, la razón por la que tienes miedo a enamorarte tiene similitudes con un trastorno de ansiedad social, en realidad son cuadros diferentes pero que una misma persona puede desarrollar a la vez. Lo que sí está claro es que afecta en la capacidad de formar conexiones profundas y significativas con otros. Además, suele ser resultado de un trauma o negligencia infantil.

Te puede interesar: Bogifobia: qué es, causas, síntomas y tratamiento.

¿Qué hacer para no tener miedo a enamorarte?

A pesar de lo mal que suena todo lo anterior y no ser considerado muchas veces por la psiquiatría, la filofobia o razón por la que tienes miedo a enamorarte puede ser tratada por el campo de la psicología según la gravedad del problema. Por ejemplo, la Terapia Cognitiva Conductual (TCC) funciona bien porque ayuda a los pacientes a sobrellevar mejor sus temores.

En particular, este tipo de tratamiento consiste en identificar y cambiar pensamientos, creencias y reacciones negativas acerca de la fobia. Pero, en general, los síntomas vinculados a la razón por la que tienes miedo a enamorarte disminuyen luego de cambios en el estilo de vida, terapia y medicamentos.

Para finalizar, los expertos señalan que es muy importante recibir tratamiento psicológico, ya que existen riesgos de complicaciones como el aislamiento social, la depresión, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias y hasta el suicidio.

Te puede interesar: Señales para identificar la fobia social y cómo superarla