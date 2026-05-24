La Resolana | Programa Completo | Jimmy Álvares, Vaitare Mateos, Otoniel Martínez y Warrior ponen a prueba sus habilidades de destreza
En la emisión de este domingo 24 de mayo 2026 El Capi Peréz le dio la bienvenida a nuestros invitados en La Resolana donde no solo llegaron a divertirse sino también a habalr de sus proyectos laborales.
. Entre risas, ocurrencias y momentos inesperados Jimmy Álvares, Vaitare Mateos, Otoniel Martínez y Warrior llegaron a La Resolana con el Capi Peréz para divertirse y ponerse a prueba en Cálculos Mortales de la Muerte. Descubre quién es mejor manejando los números.