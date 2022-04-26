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FOTOS | Lele Pons admite que tiene celulitis, pero la oculta con la tecnología.

La influencer venezolana aceptó que tiene mucha celulitis pero que trata de ocultarla todo el tiempo... ¡Fuera estereotipos!

Por: TV Azteca

Lele Pons celulitis .jpg
celulitis de Lele Pons.jpg
Lele Pons orgullosa de su celulitis.jpg
cambio de fisico de Lele Pons.jpg
Lele Pons cabello amarillo.jpg
Lele Pons bikini.jpg
Lele Pons antes y después .jpg
Lele Pons con lentes.jpg
Lele Pons con Nicole.jpg
Lele Pons con zapatillas.jpg
Lele Pons cabello rosa.jpg
Lele Pons cumpleaños Kim.jpg
Lele Pons de calabaza .jpg
Lele Pons de la mano con Guaynaa.jpg
Lele Pons de vacaciones.jpg
Lele Pons de leopardo.jpg
Lele Pons festeja cumpleaños.jpg
Lele Pons esquiando .jpg
Lele Pons en camisa.jpg
Lele Pons en la playa.jpg
Lele Pons en la alberca.jpg
Lele Pons montañas.jpg
Lele Pons fit.jpg
Lele Pons rubia.jpg
Lele Pons labios rojos.jpg
Lele Pons sacando la lengua.jpg
Lele Pons y Guaynaa.jpg
Lele Pons sombrero.jpg
Lele Pons tatuaje.jpg
Lele Pons selfie.jpg
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