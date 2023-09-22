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FOTOS | Juanpa Zurita y Ludwika Paleta se dan tremendos besotes en su nueva película

En esta película, los actores interpretan a una mujer en sus 40 años y un joven de 23 años que se enamoran durante un viaje. Te contamos más detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Ludwika con Juanpa.jpg
Ludwika posando.jpg
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