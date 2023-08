Así demostró Luis Miguel que brilla más que nunca en el inicio de su gira

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, pues el día de ayer Luis Miguel inició con el pie derecho su gira 2023, luego de haber estado alejado de los escenarios durante cuatro años. ‘El Sol’ hizo brillar a Buenos Aires durante el primero de diez conciertos que ofrecerá en Argentina.

¿Cómo fue el primer concierto de la gira de Luis Miguel? Luis Miguel se presentó en el Movistar Arena donde brilló con luz propia, ya que desde su arribo se mostró contento y aseguró que “necesitaba esto en mi vida”, lo que sin duda enloqueció a todos sus fans.

El cantante de 53 años lució impecable y portó un traje de color negro, camisa blanca y corbata oscura, demostrando que se encuentra mejor que nunca, ya que se le vio más delgado, sonriente y conectado con su público.

En el recinto no cabía ni un alfiler y Luis Miguel lo hizo explotar al entonar “Será que no me amas”. Gracias a los videos compartidos por sus fans en redes sociales pudimos saber que temas como “Suave”, “Amor, amor, amor”, “Dormir contigo” y “Culpable o no” forman parte del setlist.

Durante dos horas y media de concierto, Luis Miguel deleitó a su público argentino con sus más grandes éxitos, pero también los consintió con un par de tangos como “Volver” y “El día que me quieras”.

Al final, el público que asistió al primer concierto de Luis Miguel relató que quedó satisfecho con el show que ofreció Micky, quien además realizó algunos duetos con artistas que desgraciadamente ya fallecieron, esto gracias a la tecnología, pero el mariachi y las rancheras no pudieron faltar.

¿Cómo reaccionaron sus fans en redes sociales?

Las redes sociales se inundaron con imágenes, videos y comentarios que sus fans compartieron emocionados por el regreso de Luis Miguel, uno de los cantantes más queridos en México y en el mundo.

“Qué lindo, es el mejor”, “Su majestad”, “Se ve súper bien”, “Está sucediendo, voy a llorar cuando lo vea”, “Me muero, yo te veo hasta el domingo Micky”, “Ay gracias, gracias, mil gracias. Qué hermoso placer disfrutar su show. Qué bello estar ahí”, fueron solo algunos de los comentarios de sus fans.