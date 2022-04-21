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FOTOS | "Es latina cuando le conviene". Luisito Comunica quema a Lele Pons.

Luisito Comunica recordó cómo fue la primera vez que conoció a Lele Pons y el desaire que le hizo porque “no hablaba español”.

Por: TV Azteca

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Lele Pons cabello naranja.jpg
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Luisito Comunica en lo alto de las montañas.jpg
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Luisito Comunica y su estatua.jpg
Luisito Comunica y Sonic.jpg
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