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FOTOS | ¿Cuánto le costó a Luisito Comunica reservar la Gran Muralla China para su cita romántica?

Luisito Comunica reservó un pedacito de la Gran Muralla China con su novia la influencer Arianny Tenorio, ¿en cuánto le salió este detalle romántico? Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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