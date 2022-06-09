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FOTOS | Estos son los mejores memes de Mafe Walker, ¡habla idioma extraterrestre!

Mafe Walker se dio a conocer en TikTok, se presentó en Venga la Alegría y generó todo tipo de reacciones, ¡checa los memes!

Por: TV Azteca

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