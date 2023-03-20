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FOTOS | Maluma paraliza a sus fans con sugerentes imágenes mientras se baña en la piscina.

El cantante colombiano presumió a todos sus seguidores de qué está hecho.

Por: TV Azteca

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