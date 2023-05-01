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FOTOS | ¡A María León se le olvida el Himno Nacional y pide disculpas!

Durante un partido de beisbol la cantante, bailarina y actriz María León, se equivocó al entonar el Himno Nacional, ¡y no le quedó de otra que ofrecer disculpas!

Por: Ana Patricia Pérez

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