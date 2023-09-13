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FOTOS | Estos son los mexicanos que estuvieron en los VMAs 2023

Se llevaron a cabo los MTV Video Music Awards 2023, donde no solo acudieron artistas internacionales, también cantantes mexicanos. ¿Quiénes asistieron? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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