¡Que comience la cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo 2026! La 75ª edición del certamen de belleza más importante del mundo tendrá lugar del sábado, 21 de noviembre, al domingo 24, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, donde representantes de diversos países buscarán conquistar la corona. Aquí te compartimos las fechas clave del calendario de eventos, para que no te pierdas ni un solo momento de la competencia.

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Cuándo es Miss Universo 2026: fechas clave del certamen de belleza

Las actividades principales comenzarán a partir de este sábado, 21 de noviembre, mientras que la Gran Final se llevará a cabo el martes, 24. A continuación, las fechas clave con los respectivos eventos a celebrarse:

Sábado, 21 de noviembre: desfile de trajes nacionales; las concursantes deberán mostrar diseños inspirados en la cultura y las tradiciones de sus respectivos países. Hora : 5:00 p.m. (hora del centro de México)

desfile de trajes nacionales; las concursantes deberán mostrar diseños inspirados en la cultura y las tradiciones de sus respectivos países. : 5:00 p.m. (hora del centro de México) Domingo, 22 de noviembre: competencia preliminar; incluye desfile en traje de baño y vestido de noche. Se eligen a las 30 semifinalistas para la Gran Final. Hora : 5:00 p.m. (hora del centro de México)

competencia preliminar; incluye desfile en traje de baño y vestido de noche. Se eligen a las 30 semifinalistas para la Gran Final. : 5:00 p.m. (hora del centro de México) Martes, 24 de noviembre: Gran Final de Miss Universo 2026. Se conocerá a la nueva reina de belleza y la ganadora recibirá la corona de manos de Fátima Bosch. Hora: 7:00 p.m. (hora del centro de México)

¿Cuántas coronas de Miss Universo tiene México?

Desde los inicios del certamen hasta la actualidad, México cuenta con un total de cuatro coronas de Miss Universo. La primera llegó en 1991 con Lupita Jones, seguida de Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en 2020 y Fátima Bosch en 2025. ¿Será que se logra repetir la hazaña este 2026?

Recordemos que, este año, la representante de México es María Vargas, quien buscará conseguir la quinta victoria para el país y continuar con el legado de Fátima Bosch.