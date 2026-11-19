Este jueves 19 de noviembre el mundo del entretenimiento se viste de luto al mostrarse solidario ante la muerte de la madre de la exparticipante de MasterChef Celebrity, Paty Navidad. A través de redes sociales la actriz y cantante dio a conocer la muerte de su mamá, María Luisa Lara Félix, en la publicación que compartió dejó un mensaje lleno de palabras llenas de amor, agradecimiento y nostalgia para despedirla.

Con una fotografía donde se ve a la señora María Luisa Lara Félix la artista expresó el profundo dolor que deja su partida, pero también destacó el legado que su madre construyó durante su vida.

¿Qué le pasó a la mamá de Paty Navidad? Esto se sabe sobre su muerte

De acuerdo con el mensaje compartido por la propia actriz, su mamá, María Luisa Lara Félix, falleció este 19 de noviembre de 2026 a la edad de 74 años.Sin embargo, no se revelaron públicamente las causas del fallecimiento.

En su despedida, la actriz recordó que su mamá fue una mujer fuerte, cuya fe y determinación le permitieron enfrentar diferentes batallas a lo largo de su vida. También reconoció la importante labor que desempeñó como madre, mujer y ser humano.

¿Cómo fue el conmovedor mensaje de Paty Navidad para despedir a su mamá?

A través de Instagram, Paty Navidad publicó una historia donde se le ve su mano entrelazada con la de su mamá ahí escribió un corto mensaje despidiéndose: “Me costó mucho soltarte madre mía, pero ya estás descansando en manos de Dios”.

Poco después realizó una publicación donde dejó un extenso mensaje lleno de palabras de amor y agradecimiento si despedida empezó con un: “GRACIAS MAMÁ, Feliz viaje”.

En sus palabras, la actriz también la describió como una guerrera a su mamá María Luisa Lara Félix quien dejó importantes lecciones de fortaleza y perseverancia para toda su familia. Entre las palabras más emotivas de su publicación, destacó la manera en que expresó que, aunque su partida deja un vacío inmenso, su recuerdo permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir su vida con ella.

“Te quedas en mí y en toda tu familia, permanecerás por siempre en nuestro corazón y recuerdos, vivirás mientras nosotros vivamos”, escribió en Instagram.

Finalmente, Paty Navidad se despidió con una declaración de amor hacia su madre y una frase que resume el sentimiento de su publicación: “Buen Viaje Guerrera de Dios”.