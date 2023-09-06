Así fue el momento en el que un juego mecánico colapsó durante la Feria de Zacatecas

El pasado 3 de septiembre de 2023, en lo que prometía ser una noche llena de risas y emociones, un giro inesperado transformó la diversión en una tragedia, pues en medio de la algarabía y las luces parpadeantes de las máquinas de entretenimiento, un incidente devastador sacudió a los asistentes cuando un popular juego mecánico colapsó debido a una grave falla.

Colapsa juego mecánico en feria de Zacatecas

El fatídico incidente tuvo lugar durante una noche de emoción y entretenimiento en la Feria Nacional de Zacatecas. Uno de los juegos mecánicos, que inicialmente parecía funcionar de manera normal, experimentó una terrible falla que dejó a todos los presentes horrorizados. Las redes sociales rápidamente se llenaron de videos que capturaron el momento exacto en que la tragedia se desencadenó.

Así fue el lamentable momento de la tragedia

En el video, se puede apreciar cómo el juego mecánico comenzó su funcionamiento aparentemente sin problemas. Los pasajeros se elevaron a gran altura en una plataforma giratoria, disfrutando de las vistas panorámicas que ofrecía la feria. Sin embargo, lo impensable ocurrió cuando, de manera abrupta, la base giratoria, con los usuarios a bordo, comenzó a descender en caída libre.

Sin duda, las imágenes son angustiantes, ya que muestran cómo la base del juego mecánico impactó violentamente contra el suelo, arrojando a algunos pasajeros de sus asientos y desatando gritos de horror entre los presentes.

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Mientras tanto en Zacatecas, anoche en la kermes nacional, un juego mecánico tuvo una falla que dejó varios heridos y un muerto #PerroNews pic.twitter.com/WncDOKyTEo — el campeón de la humildad (@CmtePerro) September 4, 2023

¿Cuál fue el saldo de la tragedia?

El saldo de esta tragedia fue: una persona perdió la vida y varios resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. En este sentido, las autoridades locales y los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato para prestar atención médica a los heridos y comenzaron las investigaciones sobre las causas del colapso del juego mecánico.

¿Qué tan peligrosos son los juegos mecánicos?

La seguridad de los juegos mecánicos puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como el mantenimiento adecuado, la calidad de construcción y la supervisión durante su operación. En general, son diseñados con estándares rigurosos de seguridad, sin embargo, como con cualquier actividad recreativa, siempre existe un riesgo inherente asociado y los accidentes pueden ocurrir en casos raros debido a factores imprevistos o negligencia.