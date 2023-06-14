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FOTOS | Examiga de Piqué sacó a relucir (como Shakira) el lado más feo del novio de Clara Chía.

Nadia Jémez habló “un poquito” mal de Gerard Piqué y las redes “ardieron”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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