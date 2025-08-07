Cautiva por Amor: Resumen capítulo 64 | Jazmín reconoce a Calixto cuando intenta hacerle daño al padre Gregorio

Jazmín (Litzy) debe ser evaluada por un psiquiatra si quiere conseguir la custodia de Alma. Isabel (Daniela Castro) se encuentra con Javier (Cayetano Arámburo), que está cada vez peor de sus heridas físicas y emocionales. Remigio (Plutarco Haza) descubre que Beto está vivo y hace lo posible por boicotear los avances de las autoridades por medio del juez Orellana, al que tiene comprado. Isabel ofrece a Santiago (Osvaldo de León) negociar y le habla de Javier, pero Santiago le propone antes ver las pruebas que Valeria (Danka) les entregó. Remigio ordena a Calixto que vaya por el Padre Gregorio, que también declaró en su contra, consciente de que es importante para Jazmín. Ella se reencuentra cara a cara con Calixto cuando éste está atacando al Padre. Remigio le dice a Fernando (Erick Chapa) que Javier mató a Valeria.